Va in tv e fa il censurato | Roberto Saviano siamo alle comiche finali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)ovvero l'ultimo giapponese. L'autore di Gomorra si è appena riaccasato nella tv di Stato eppure è ancora furente o meglio - per usare un verbo a lui più adatto - resistente. Perché TeleMeloni ti censura pure quando, com'è accaduto a lui, ti ridà la parola con tutti gli onori. Così non basta l'inserimento nei palinsesti della serie di approfondimenti Insider firmati dallo scrittore di Casal di Principe per farlo sentire un po' (almeno un po') più libero di prima. Niente da fare.si piglia il palinsesto ma torna a menar le mani attaccando a testa bassa, purchessia, anche se non ce n'è ragione. Evidentemente, parafrasando alla buona il cantautore e poeta Piero Ciampi, nemmeno la presenza può giustificare la fine dell'assedio.