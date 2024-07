Successo per il primo incontro di SantaMarinellaEstateCultura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024) Santa Marinella, 21 luglio- In tantissimi hanno partecipato venerdì sera alappuntamento con il ciclo di conferenze del cartellone, organizzato dal Polo Museale, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) e Coopculture, L’, intitolato” La Dea e il Re del Bosco”, si è tenuto, come oramai da tradizione da tanti anni, nel Cortile delle Barrozze, presso il Castello di Santa Severa, che è anche sede del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica. A parlare di archeologia e storia antica è stato il prof. Paolo Carafa, ordinario di Archeologia della Sapienza di Roma, che ha proposto in relazione agli studi in corso sul famoso santuario di Diana Nemorense presso il Lago di Nemi.