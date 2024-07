Proposta della Lega | Stop a Sindaca e Avvocata negli Atti Pubblici Multe fino a 5000 Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma - Il Senatore Potenti firma ladi legge per preservare l'integritàlingua italiana Laha presentato unadi legge che mira a vietare l'uso del genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali, gradi militari, titoli professionali, onorificenze e incarichi individuati dacon forza di legge. Il testo, firmato dal senatore Manfredi Potenti, è ancora in fase di bozza ma già chiarisce le sue intenzioni nelle premesse. Ladi Legge Ladi legge intende "preservare l'integritàlingua italiana ed evitare l'impropria modificazione dei titoli, come 'Sindaco', 'Prefetto', 'Questore', 'Avvocato', dai tentativi 'simbolici' di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo".