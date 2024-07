Perdonare e dimenticare Calafiori all' Arsenal? Il clamoroso giallo sulla fidanzata Benedetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Pallone, calciomercato e gossip. Si circonda di mistero il possibile, se non probabile, passaggio di Riccardoall'. L'ex difensore della Roma, dopo un'esperienza in Svizzera al Basilea, è letteralmente esploso in quest'ultima stagione al Bologna, anche grazie alla intuizione di Thiago Motta che lo ha spostato dalla fascia sinistra al centro della difesa con licenza di impostare e attaccare. Un'annata trionfale, conclusa con la storica qualificazione dei rossoblu in Champions e con la soddisfazione personale di un Europeo giocato a ottimi livelli pur in una Nazionale più che deludente. Intorno al giocatore si è scatenata un'asta, con la Juventus interessata ma "beffata" dalla concorrenza dei Gunners: secondo radio-mercato, l'sarebbe disposta a sborsare 40 milioni, cifra irraggiungibile per quasi tutte le squadre italiane, e 4 milioni all'anno al giocatore..