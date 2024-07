Nella kermesse under 18 Zlatanov trascina l’Italia alla sfida per l’Europeo C’è la Francia per il gruppo della coach Cresta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un’altra nazionale giovanile in finale nel volley. E anche l’avversaria è la stessa, come una settimana fa quando fu laad affrontare e batterein finale ad Apeldoorn nel22. Sarà finale contro laanche per l’18 allenata da Monica. Gli azzurri hanno vinto ieri la semifinale a Sofia, in Bulgaria, per 3-1 (25-23, 21-25, 25-18, 25-23) sulla Polonia e oggi alle 17.30 giocheranno il match per l’oro. Migliore degli azzurri il figlio d’arte Manuel, autore di 20 punti, bene anche Cremoni (17) e Garello (15). Quella dei figli d’arte è una tradizione che si rinnova: basti pensare chenazionale che vola a Parigi per le Olimpiadi ci sono Alessandro Michieletto e Alessandro Bovolenta, con Davide Gardini che è nel gironazionale e Francesco Recine che ha vinto il mondiale polacco coldi De Giorgi.