MX2 de Wolf vince di prepotenza gara-2 al GP della Repubblica Ceca Lontani gli italiani

(Di domenica 21 luglio 2024) Uno spettacolo. Kay deha vinto dila-2 valida per il GP, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il centauro neerlandese si è reso protagonista di una prestazione superlativa, trovando la leadership a pochi minuti dalla fine consolidando ancora di più la testa nella classifica generale. La corsa si apre nel segno di Liam Everts (Red Bull KTM Factory Racing); è lui infatti ad uscire con più brillantezza dal cancelletto, trovando la testa del gruppo dopo la prima curva. La prima posizione provvisoria del belga dura praticamente dieci minuti quando, a causa di una sbavatura, il pilota si vede arrivare Haarup (Monster Energy Triumph) che, per qualche istante, si ritrova a condurre. La situazione si fa molto intensa, con sei piloti coinvolti in una divertente bagarre per il primo posto.