Michele Serra insulta Chiocci travolge lui e sinistra | Sommo collega cosa non vede dall' amaca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Agli insulti divia Repubblica, il direttore del Tg1 Gian Marcoreplica con una lettera a Dagospia, che smonta gli attacchi ricevuti punto per punto. Riepiloghiamo: l'editorialista del quotidiano-principe dellasalottiera se l'è presa con il Tg1, accusandolo di aver in qualche modo censurato l'affondo di Pier Silvio Berlusconi su Matteo Salvini sulla intitolazione dell'aeroporto di Malpensa al padre, Silvio Berlusconi. "Quella del Tg1 è una maniera disonesta di raccontare le cose", tuona. "LaRai, almeno in teoria, non siede in curva. Il Tg1 diè un telegiornale militante. Ma ci saranno pure dei giornalisti in stato di veglia in grado di manifestare - si domanda ancora indignato -. Faziosi, capita di esserlo. Ma allora si va a dirigere uno dei tanti quotidiani di destra".