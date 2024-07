Lutto per la scomparsa di monsignor Marinozzi | Un padre per gli etiopi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) A distanza di pochi giorni dalladiVittore Fiorini, la famiglia dei frati minori cappuccini delle Marche perde un altro amato confratello,Domenico, pure lui originario di San Severino e missionario. Aveva 98 anni e da tempo era alla Santa Casa di Loreto. Nel 1982 era stato nominato vescovo del vicariato apostolico di Soddo-Hosanna, ina, dove era in missione dal 1968. I cappuccini lo ricordano come "un servo buono e fedele, saggio e generoso, che si è risparmiato nel donarsi agli altri. Stimato e amato da tutti per il suo zelo apostolico impareggiabile, e per la sua grande paternità a favore di tutto il popolo etiope, oggiè ricordato ina come il grande apostolo di Soddo e Hosanna.