Lundini e i Vazzanikki | Umorismo sul palco

(Di domenica 21 luglio 2024) Valerio, due anni fa venne a Bologna portando il suo spettacolo ‘Il Mainsplaining spiegato a mia figlia’. Domani al BOnsai Garden (Parco delle Caserme Rosse, 20.30) salirà sulcon i, per un concerto. Due eventi opposti, ma accomunati? "Spero innanzitutto non dal Covid, visto che l’ultima volta che sono stato in città l’ho preso e ho dovuto posticipare anche una data ". L’ironia graffiante, spiazzante, disarmante è quella di sempre. Quella che porta a teatro, quella che sprigiona con la sua band, quella che incarna da tutta una vita. "A differenza dello spettacolo teatrale, c’è una predominanza della parte musicale – racconta lui –, ma chiaramente tutto in chiave umoristica. Che poi è la cifra con cui mi sono abituato a stare sul". ‘Innamorati della vita’ è, appunto, il titolo dell’ultimo album del gruppo.