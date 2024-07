Lukaku al Napoli e Osimhen al Psg | è partito il countdown

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il calciomercato estivo delpotrebbe vivere una svolta decisiva questa settimana. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un accordo di massima con Romelu. Tuttavia, per portare l'attaccante belga all'ombra del Vesuvio, sarà necessario trovare un'intesa con il Chelsea, che chiede 35 milioni di euro. L'operazione potrebbe decollare solo dopo la cessione di Victor, obiettivo prioritario del Paris Saint-Germain. Da Dimaro a Castel di Sangro – La prima parte del ritiro pre-campionato delsi è conclusa con una convincente vittoria per 3-0 contro il Mantova, grazie alle reti di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. Antonio Conte, il nuovo tecnico degli azzurri, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando la buona pressione e l'alta linea difensiva della squadra.