LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Piastri leader davanti a Norris Leclerc rientra quinto

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 26/70è tornato a 3?4 dache continua ad amministrare. Giro 25/70 Sainz passa anche Russell ed è settimo. Giro 25/70 Sainz passaa Perez che si deve ancora fermare e ora è all’attacco di Russell. Giro 24/70 Incertezza perai box, pit stop da 3?2. Il monegascoin quinta posizione. Giro 23/70 Torna ora ai boxdopo 22 giri su gomma gialla. Giro 23/70 Ancora giro veloce per Hamilton che fa 1:23.180.ancora non si ferma. Giro 22/70 Verstappen quindi èdietro a Hamilton, Sainz nono dietro a Russell e Perez.del Gran Premio. Giro 22/70 Fuori i meccanici Red Bull e i meccanici Ferrari: Verstappen e Sainz entrano. Resta fuori. Giro 21/70 Fase favorevole perche guadagna qualcosa su: 2?3 di ritardo.