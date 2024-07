Invasione pale eoliche Assemblea pubblica per fermare nuovi progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Pitigliano, 21 luglio 2024 – È estate, fa molto caldo e iniziano le ferie. In questo contesto non proprio favorevole a radunare gli abitanti per un confronto aperto e propositivo, la comunità di Pitigliano sa che deve correre contro il tempo per riuscire a presentare in tempo osservazioni contrarie ai duedi Parchi eolici, il primo scade tra due settimane. Sarà possibile replicare quanto accaduto a febbraio? È quello che si stanno chiedendo i comitati ambientalisti. A inizio 2024 contro il primo progetto di parco eolico previsto nella zona Rempillo la comunità pitiglianese fu compatta e il fronte del no fu unito, Trovò inoltre l’appoggio dei comitati ambientalisti (Maremmattiva e Comitato Ambiente e Salute Tuscia), dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Gentili e delle associazioni di categoria.