Ilary Blasi vacanze d’amore con Bastian | la foto senza veli al tramonto

(Di domenica 21 luglio 2024)sta vivendo un’estate da sogno. Continua, infatti, la relazione amorosa con il suo fidanzatoMuller ma, anche a livello lavorativo, la conduttrice televisiva si sta prendendo delle soddisfazioni. L’edizione 2024 di Battiti Live, con la sua conduzione, infatti, sta facendo registrare degli ottimi ascolti. La conduttrice televisiva presenta la manifestazione canora in coppia con Alvin, suo compagno d’avventura da diversi anni. Le riprese delle serate musicali sarebbero già terminate e, così, finalmente in vacanza,ha deciso di volare in Grecia con il suo compagno. I due hanno condiviso diversi contenuti social dall’isola di Mykonos, dove stanno vivendo delle giornate all’insegna del relax e dell’amore. Di recente la conduttrice televisiva ha anche condiviso uno scattodalla stanza d’albergo in cui soggiorna con il fidanzato.