Il nuovo Napoli parla Pierpaolo Marino E il ‘Cholito’…

(Di domenica 21 luglio 2024) L'ex dirigente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Di seguito le sue parole. "Il Napoli sta facendo le cose per bene sotto la direzione di Conte. Si intravedono delle buone prospettive, sulla costruzione della squadra sono ottimista. Soprattutto dopo il colpo Buongiorno, che non era facile da mettere a segno". Sull'allenatore del Napoli Con Conte è tornato l'entusiasmo, si può dire che l'obiettivo sia tornare subito in Champions? Sicuramente, il ritorno in Champions è d'obbligo per il Napoli quest'anno. Soprattutto dopo l'investimento su Conte, che penso si stia mascherando dietro un obiettivo minimo per ottenere poi il massimo, conoscendo la sua mentalità vincente".