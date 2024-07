Finale Copa America presentate le prime denunce dopo gli incidenti all’Hard Rock Stadium

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Il caos che ha preceduto laditra Argentina e Colombia (con tanto di fischio d’inizio posticipato) finisce in tribunale. Come riporta l’Associated Press sono statelecause legali in relazione agli, dove alcuni tifosi senza biglietto si sono fatti strada verso l’ingresso dell’impianto. Nella calca una persona ha riferito di aver riportato gravi ferite, mentre alcuni possessori di biglietto hanno affermato di essere stati esclusi ai tornelli. Fino a ieri erano state intentate almeno quattro cause contro i gestori dello stadio e la CONMEBOL, l’organizzazione che governa il calcio sudno. L’avvocato Judd Rosen, che rappresenta una donna rimasta ferita, ha affermato (come riporta l’Associated Press) che l’organizzazione avrebbe dovuto assumere più poliziotti e steward, ma ha anteposto i profitti alla sicurezza.