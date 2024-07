F1 GP Ungheria 2024 team radio McLaren a Piastri | Tranquillo Norris ti farà passare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ultimi giri del GP d’di F1 da vivere col fiato sospeso. Oscarera al comando, ma ha subito l’undercut di Lando, che è stato fermato prima di lui per non rischiare il sorpasso di Lewis Hamilton. Il pilota australiano è dunque tornato in pista alle spalle del compagno di squadra, ma prima che potesse storcere il naso ha ricevuto delle rassicurazioni nel: “Non preoccuparti, appena raggiungeraiti“. Più vago il, al quale è stato raccomandato di far“quando lo riterrà opportuno“. SEGUI IL LIVE DELLA GARA F1 GP: “ti” SportFace.