Endless Love anticipazioni turche | Asu tenta il suicidio

(Di domenica 21 luglio 2024) Ci aspettano momenti di grande tensione nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti, Asu reagirà malissimo alla fine della sua relazione con Kemal, tanto da scrivere una lettera d’addio e poire il: Kemal lascia Asu Le(Kara Sevda) rivelano che Kemal rifletterà a lungo sulla sua relazione con Asu, arrivando a convincersi che per loro due non possa esserci futuro. Per questo motivo Soydere deciderà di troncare la relazione con la donna. Pur essendo ufficialmente fidanzato con la nipote di Hakki, Kemal non potrà ignorare ciò che gli dirà il suo cuore, che grida solo il nome di Nihan. Sarà un duro colpo per Asu, che invano cercherà di convincerlo a non lasciarla. Rtrovatasi disperata e sola, la donna penserà di farla finita.