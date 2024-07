Chiesa Napoli da Torino aggiornamento sullo scambio con Raspadori | può cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Federicoe Giacomocontinuano a essere al centro dei rumors di mercato, in vista di un possibiletra ile la Juventus. Dalla prossima settimana, sono attese novità importanti in casaper quanto riguarda il mercato: la sessione estiva sta ormai entrando nel vivo, con il club azzurro che è pronto a dare una nuova svolta in entrata, in attesa che vengano definite tutte le situazioni in uscita. In primis, quella legata a Victor Osimhen, su cui il Paris Saint Germain continua a premere per arrivare quanto prima a un accordo, alle migliori condizioni possibili. I parigini intendono strappare uno sconto sui 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nell’accordo in essere tra il nigeriano e il club di Aurelio De Laurentiis. Ma quella legata al nigeriano potrebbe non essere l’unica situazione calda per l’attacco.