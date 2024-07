Case Aler regna solo il degrado | Ora servono azioni concrete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) "In sei mesi e stato fatto poco o nulla per risolvere i problemi nelle residenzedella città. Diciamo che la situazione é persino peggiorata". Lo affermano i consiglieri comunali del Pd che assieme al consigliere regionale Simone Negri sono ritornati a far visita nelle aree dove insistono le. "Un esempio emblematico in via Cervi. In quello che dovrebbe essere uno spazio comune ad uso dei residenti a gennaio avevamo trovato scarti di ogni genere. In questi mesi questo stesso spazio è diventato un alloggio abusivo. Dentro c’è un frigorifero, un divano e i resti che testimoniano una occupazione, indubbiamente abusiva. Sul fondo abbiamo trovato uno sversamento di liquami. Chi abita al piano superiore aveva segnalato I miasmi all’. Sono usciti con uno spurgo, la situazione è migliorata per qualche giorno e poi lo stesso problema si è riproposto".