Biden appoggia Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca Trump | Più facile da battere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) “Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione nel 2020 è stata quella di sceglierecome mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che abbia preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinchésia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e. Facciamolo”. Lo scrive Joesu X Dopo l’annuncio del ritiro di JoeCnnha detto di ritenere che la vicepresidentesarà piùda sconfiggere di quanto lo sarebbe stato. “è stato il peggior presidente in assoluto della storia degli Stati Uniti ha aggiunto nell’intervista telefonica con il network televisivo americano.