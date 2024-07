Accoltellato allo sterno in un tentativo di rapina | 15 giorni di prognosi per un giovane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 19 anni, residente nel quartiere Mercato, è stato ferito con un’arma da punta e taglio nella notte a Napoli. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare – riferiscono i Carabinieri – pare che il, mentre percorreva a bordo della propria moto via Giovanni Antonio Campano, sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che in undilo hanno colpito con un coltello. Il, portato nel pronto soccorso dell’ospedale Cto, è stato poi dimesso con unadi 15. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Vomero intervenuti in ospedale e impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Immagine di repertorio L'articoloin undi: 15diper unproviene da Anteprima24.it.