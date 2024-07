Violenza sulla 13enne Ecco i due passanti eroi ricevuti dal sindaco | Un modello per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) di Giacomo Giampieri Sono stati "une un segnale educativo". Soprattutto "per i più giovani". Per questo, dopo essere intervenuti lunedì mattina – senza batter ciglio – per salvare unada una presuntasessuale, giovedì ilStefania Signorini li ha voluti ricevere al Castello di Falconara Alta. Sono i due automobilisti, quelli che hanno sottratto la bambina dalle grinfie di un 24enne del Bangladesh. Sono Dionigi Morelli e Lorenzo Ulisse, che grazie al loro intervento salvifico hanno interrotto un’aggressione ai danni di una giovanissima. Ad accoglierli, in Sala del Leone, anche il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni, i cui agenti erano stati i primi ad arrivare e ad arrestare l’uomo.