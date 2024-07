Tamponamento in FiPiLi lunghe code in direzione mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Pontedera, 20 luglio 2024 – Ancora caos in. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 11.25 in superstrada per incidente stradale. Untra un’auto e un pulmino nel tratto Pontedera-Ponsacco. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto coinvolte tra cui una a metano. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Pontedera per accertamenti. Ilsta comportando disagi alla circolazione a causa di importanti incolonnamenti.