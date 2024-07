Smackdown 19 07 2024 Ordinaria devastazione samoana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) SummerSlam é sempre più vicino e l’atmosfera adiventa sempre più calda. Scopriamo cosa é accaduto questa notte nello show del venerdì sera! Lo show si apre con Cody Rhodes sul ring. Saluta Omaha e riconosce la presenza di Terence “Bud” Crawford, campione di boxe locale. Cody parla di Randy Orton, definendolo un mentore e un amico che ha visto qualcosa in lui anni fa. Esprime il senso di colpa per quello che è successo a Randy e alla sua famiglia. Si rivolge poi a Solo Sikoa, ricordandogli di avergli detto prima di WrestleMania 39 che non era pronto. Cody afferma che nonostante Sikoa gli abbia fatto perdere il titolo, ora è lui il campione mentre Sikoa non lo è ancora. Austin Theory e Grayson Waller interrompono. Theory accusa Cody di essere responsabile dell’attacco di Jacob Fatu. Cody replica ricordando a Theory che è stato anche colpito in faccia da Waller.