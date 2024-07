Simone Ruscetta | il Forrest Gump di Modena cammina per 10 000 km

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 luglio 2024), noto come il “” di, è pronto a festeggiare un compleanno straordinario raggiungendo il traguardo dei 10.000 km percorsi a piedi sul Cammino di Santiago di Compostela. Questo straordinario risultato è il culmine di un viaggio iniziato quasi per caso nell’agosto del 2017, trasformato nel tempo in una passione irrefrenabile e in una missione di vita., il “” diLa storia diè quella di un uomo che ha trovato nella semplicità del cammino un modo per rivoluzionare la sua vita e quella di migliaia di altre persone. Nato nel 1972 in provincia diha trascorso quasi trent’anni ai microfoni di Radio Bruno, una delle più importanti emittenti radiofoniche del nord Italia. Tuttavia, il suo incontro con il Cammino di Santiago nel 2017 ha segnato un punto di svolta nella sua esistenza.