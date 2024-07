Rosalinda Cannavò svela la data in cui dovrebbe partorire e racconta | L’inizio della gravidanza non è stato per nulla semplice perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 luglio 2024) Il 16 marzo scorso, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5e Andrea Zenga hanno annunciato sui social di essere in attesaloro prima figlia. Per entrambi è stata una grande gioia, nonché il coronamento del loro amore, nato proprio all’interno del reality show di Canale 5. Nonostante la felicità perdi questo nuovo capitolosua vita, di recente l’ex Vippona hato di non aver vissuto al meglio i primi mesi di, a causa dei continui sbalzi ormonali che l’hanno portata a vivere unodi depressione, da cui ora fortunatamente è riuscirà ad uscire. Proprio per questo motivo, nelle scorse oreha deciso di tornare a parlaresua, condividendo con i fan alcuni aggiornamenti in merito è parlando anche del futuro che aspetta lei e il compagno.