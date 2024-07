Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France? E sommando il Giro d’Italia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Tadejha vinto ilde2024. Lo sloveno ha indossato la maglia gialla già alla seconda tappa, l’ha ripresa alla quarta e non l’ha più mollata, tra l’altro conquistando anche cinque successi di tappa (alla vigilia della cronometro conclusiva). Il capitano della UAE Emirates si è imposto con più di cinque minuti di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, a dimostrazione di un dominio assoluto inscenato durante le tre settimane della Grande Boucle. Il 25enne ha così completato la mitica accoppiatanello stesso anno, riuscita per l’ultima volta nella storia a Marco Pantani nel 1998. Tadejsi è imposto in terra transalpina per la terza volta in carriera, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio a Nizza dopo essersi dovuto inchinare a Vingegaard nelle ultime due edizioni.