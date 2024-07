Perché Pd e M5s mi insultano Per voi sono credibili? | Meloni incenerisce i compagni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Una lunga intervista, concessa al Corriere della Sera, in cui Giorgiafa il punto politico dopo il voto contrario alla rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Un "no" doveroso, considerato lo sbilanciamento verso i socialisti e l'accettazione delle istanze dei Verdi, oltre che dei loro voti. Un "no" che è segno di coerenza e che, spiega la premier, non rende affatto più isolata l'Italia, così come le rinfacciano le opposizioni da che ha rifiutato di piegarsi ai diktat e alle alleanze di Ursula. Nell'intervista sul Corsera, ecco che le ricordano che "pur di non stare con verdi e socialisti lei ha schierato l'Italia all'opposizione di quella che von der Leyen, commentando il no di FdI, ha definito maggioranza democratica".