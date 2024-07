LIVE Berrettini-Tsitsipas 7-6 2-2 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Altra, altro punto. 40-15vincente. 30-15 Servizio e chiusura comoda. 15-15 Con la. 0-15 CLAMOROSA fucilata di dritto lungolinea di. In corsa! 2-1 Altra grande, in kick sul rovescio: la sicucrezza! Si salva da 15-30 il romano! 40-30 Gran!! 30-30 Servizio e benedizione. 15-30 Carica al rovescio, in rete il bimane del romano. 15-15 Servizio e dritto! 0-15 In rete il dritto inside out di. 1-1 Ace (4°). 40-15 Doppio fallo (3°). 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Altra. 15-0vincente anche di. 1-0 Ace (6°). Stavolta, ed è avanti anche di un parziale! 40-0 Ace (5°)! 30-0 Ace (4°)!! 15-0 Riparte con unavincente