La dirigente scolastica Carmela Mascolo torna alla guida dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania

(Di sabato 20 luglio 2024). Proveniente dall’ITES Leonardo Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, nel frattempo accorpata all’Istituto Tecnico Superiore Righi-Nervi del capoluogo sammaritano, la presideha già diretto la comunitàmaceratese per diversi anni, prima di approdare nel 2021 all’Istituto Tecnico Economico nella città del Foro. L’ITES Da Vinci, sotto la sua dirigenza, ha visto un incremento significativo di iscrizioni, in conseguenza anche dell’introduzione di nuovi indirizzi ai Corsi diurno e serale, con un aumento del 30%. Si è passati, infatti, dalle 467 alle 780 unità di alunni iscritti di quest’anno. Un risultato che testimonia la qualità e l’innovazione che laha saputo portare nella scuola che lascia, rendendola un centro di eccellenza e un punto di riferimento non solo per la città di Santa Maria C.V.