La classifica di Altroconsumo sui migliori anti-zanzare | ecco quali sono i più efficaci e quali quelli da evitare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Siccità, alluvioni, estati torride o fresche non fermano la zanzara, la grande tormentatrice delle notti estive, che per altro ormai imperversa bene o male tutto l’anno e in tutte le ore del giorno. E come sempre, si svolge una lotta senza quartiere, in cui di solito ne usciamo sconfitti, perché l’avversario è molto agguerrito. Vista e olfatto acuti Il vero nemico è mamma zanzara quando, per deporre le uova, necessita di proteine ricavate dal nostro sangue. Purtroppo, lei adora il genere umano, e certe persone più di altre; per gli studi, c’è un 20% di sfortunati. Da decenni, scienziati cercano di comprendere i motivi. Intanto, è una questione di odori. Lepossiedono potenti recettori olfattivi capaci di distinguere tra centinaia di molecole. Amano il sudore umano, in particolare per l’acido lattico e l’ammoniaca, ma anche l’anidride carbonica emessa respirando.