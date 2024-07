Interviene per riparare il Tir Alessandro muore schiacciato dal rimorchio sulla A1

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) La ditta Varani di Piacenza ha espresso profondo dolore per la perdita del collegaMalchiodi, un tecnico del soccorso stradale di 45 anni, deceduto in un tragico incidente mentre lavorava su un tir in panne sull’AutoSole, nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio. “Abbiamo perso un amico e una persona di famiglia”, hanno dichiarato. “Siamo ancora increduli per quanto successo. La morte dilascia un vuoto. Lo conoscevamo da vent’anni, sempre sorridente, era un professionista che amava il suo lavoro e si sapeva far apprezzare dai colleghi”.Leggi anche: Codevilla, cade dal tetto di un capannone: morto il 55enne Carmelo Vitrano La dinamica dell’incidente La Sezione della Polizia Stradale di Piacenza ha anche condiviso il proprio dolore per la perdita di Malchiodi. “Era un professionista sempre disponibile.