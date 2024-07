Ha detto si quinto colpo Juve | affare da 20 milioni

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 luglio 2024) Lantus è pronta a piazzare ilin entrata:da 20di euro, si chiude la trattativa, tutti gli sviluppi Lantus non si ferma più. Una rivoluzione quella che sta portando avanti Cristiano Giuntoli, silenziosa ma allo stesso tempo senza sosta: l’obiettivo è accontentare Thiago Motta nelle sue richieste. L’ex tecnico del Bologna ha presentato una lista degli acquisti alla dirigenza bianconera nella quale vi sono calciatori funzionali al 4-2-3-1 che ha in mente l’allenatore. Per il nuovo modulo sono obbligatori calciatori funzionali già individuati dall’ex centrocampista. Proprio la zona mediana del campo è stata quella su cui si sono concentrate le maggiori attenzioni del club: Douglas Luiz e Khéphren Thuram i primi due colpi che hanno sistemato il reparto che nella scorsa stagione ha mostrato le maggiori lacune.