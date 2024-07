Gudmundsson in campo per Venezia-Genoa? L’Inter riceve un messaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle ore 17 inizia la partita amichevole tra, entrambe in Serie A l’anno prossimo.guarda attenta, il motivo è Albert. Le formazioni ufficiali. FORMAZIONI – Alberto Gilardino manda un segnale chiarissimo alin ottica mercato. Oggi alle ore 17 si gioca, partita amichevole di poca importanza e che dà semplicemente alle squadre la possibilità di mettere minuti sulle gambe. Sono i primi giorni di ritiro pre-stagione e c’è bisogno di preparare al meglio i giocatori. Tra questi c’è anche l’attaccante che la dirigenza nerazzurra sta seguendo e che vorrebbe prendere come quarta punta al posto di Marko Arnautovic. Esclusivamente al posto di Arnautovic, perché senza la sua cessione non si muova nulla.