Gatto ferito nella tagliola Denunciato bracconiere Filmato dai carabinieri

(Di sabato 20 luglio 2024) La stagione della caccia è ancora chiusa ma il calendario venatorio per i bracconieri è soltanto un piccolo dettaglio insignificante. Iforestali però hanno trovato un "cacciatore" irregolare che non fa certo una buona pubblicità alla categoria e lo hanno. Adesso rischia la reclusione da tre a diciotto mesi oppure una multa da 5 mila fino a 30 mila euro. L’uomo infatti all’interno di un uliveto a Bonassola aveva sistemato con cura lacci e tagliole per catturare la selvaggina ma a farne le spese è stato anche undomestico finito in trappola con grande sofferenza e dolore. I proprietari lo hanno sentito lamentarsi e per fortuna lo hanno liberato e poi affidato alle cure del veterinario. Ma il micio ha riportato lesioni permanenti consistenti nell’amputazione parziale della zampetta destra.