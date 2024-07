Francesco Chiofalo commenta i suoi colleghi influencer e il video diventa super virale sui social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 luglio 2024) Nell’ultimo periodo l’ex concorrente di Temptation Islandè tornato a far parlare di sé non solo per via del discusso intervento a cui si è sottoposto per poter cambiare colore agli occhi, ma anche a causa della fine della sua relazione con Drusilla Gucci, alla qualeha spiegato di aver messo un punto definitivo per via di alcune gravi cose successe. Oltre a ciò, però, nelle scorse oreha preso parte al podcast Talking Barber e un estratto della sua intervista èto immediatamentesui, ricevendo migliaia di condivisioni in poche ore.