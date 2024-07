Forza Italia si consolida al terzo posto | Tajani umilia Conte grillini a picco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Un nuovo sondaggio di Tecnè-Dire certifica il buon lavoro di. Nella rilevazione pubblicata il 20 luglio il partito guidato da Antoniosi stabilizza aldel borsino dei partiti nelle intenzioni di voti deglini. Gli azzurri, rispetto a sette giorni fa, guadagnano un ulteriore 0,2% e passano così al 10,2%, assestandosi alle spalle di Fratelli d'e Partito democratico. Il partito di Giorgia Meloni rimane stabile da una settimana all'altra, conquistando il 28,7% delle preferenze degli intervistati. +0,1% per Elly Schlein e i suoi, che crescono fino al 24,6%. Ancora fuori dal podio il Movimento 5 Stelle: continuano i guai per Giuseppe, che non riesce a riportare iin doppia cifra, fermandosi al 9,8% (+0,1%). Perde uno 0,1% la Lega, ora all'8,4%. Aumento di un decimale per Alleanza Verdi-Sinistra (6,9%) e Azione (3,2%).