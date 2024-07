DIYthinker – Set di cuscini in stile italiano motivo | cuore romano con bandiera nazionale idea regalo – idea regalo as roma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di unaas? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dimensioni: 40 x 40 cm; 50 x 50 cm; 60 x 60 cm. (Ci sono alcuni errori di misurazione). Classificazione: cuscino. Caratteristiche: realizzato in tessuto Simplex di alta qualità, ogni lato è stampato a colori con la stessa immagine. Questiin 100% poliestere sono morbidi e senza pieghe. Lavabile in lavatrice, imbottitura sintetica inclusa. Materiale: tessuto di poliestere. Contenuto della confezione: 3. Parole chiave: cuscino, Italia, cuscino, amore, cuscino quadrato,, cuscino, paesaggio, Toss cuscino, punto di riferimento, federa per cuscino, dogana,, dieta.desidera portare le idee di tutti nella realtà.