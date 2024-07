Da Donald Trump all' allarme siccità quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo l’attentato che ha coinvolto, colpito all'orecchio destro durante un comizio a Butler, Pennsylvania (FOTO), il leader repubblicano ha annunciato il candidato alla vicepresidenza Usa (LO SPECIALE). Intanto si riaccendono le polemiche contro le lobby delle armi, sostenute da alcune stime secondo cui un altissimo numero di americani morirebbero in attacchi con armi da fuoco ogni anno. Il presidenteRepubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa in Sudamerica; negli stessi giorni in un Paese dell'Asia è scoppiata una protesta studentesca contro il governo.in Italia, dove una città del sud vedrà scattare da lunedì 22 luglio il piano di razionamento dell'acqua. Tra i fatti di cronacala morte di un carabiniere 52enne dopo la puntura di un insetto.