Codevilla cade dal tetto di un capannone | morto il 55enne Carmelo Vitrano

(Di sabato 20 luglio 2024) Questa mattina, a, in provincia di Pavia, un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo presso unsituato lungo la SP1 Bressana-Salice., un artigiano edile di 55 anni di Voghera, è caduto daldelmentre stava iniziando i lavori di copertura. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30, quandoè precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri. I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti tempestivamente, inviando sul posto un’ambulanza, un’auto medica con rianimatore e l’elisoccorso decollato da Como. Nonostante i tentativi di rianimazione, pernon c’è stato nulla da fare e il suo decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. La dinamica della caduta Il, situato in via Strada Nuova, era in fase di ristrutturazione per accogliere una nuova impresa, dopo essere stato dismesso dalla precedente ditta.