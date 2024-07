Botte e minacce alla moglie | 42enne dal carcere ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDalai. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Vincenzo Improta, 42 anni, di Montesarchio, accogliendo la tesi difensiva presentata dall’avvocato Stefano Melisi. Improta, che era stato recluso neldi Benevento per circa quindici giorni, lascia ora la struttura penitenziaria per essere sottopostomisura degli arresti. La decisione è arrivata al termine di una camera di consiglio. L’uomo era stato arrestato e condotto indopo essere stato trovato presso l’abitazione della. Qui, con atteggiamento aggressivo e pericoloso, aveva reiterato numerosi reati. Già gravato da precedenti specifici e reati di evasione, al momento dell’arresto Improta aveva il divieto di dimora nel Comune di Montesarchio per altri fatti.