Bogdanovich e i suoi amati film

(Di sabato 20 luglio 2024) È pesante da mettere in valigia. Però vi sarò giunta qualche voce sull’invenzione del kindle, o altri pratici e-book (abbiamo sperimentato davvero solo il kindle: l’emozione di ordinare un romanzo da qualsiasi parte del mondo, anche dove il cellulare non funziona bene, è impagabile). Oppure, se siete di quelli che i libri li vogliono annusare – ma perché poi, mica sono pesci di cui bisogna controllare la freschezza – c’è il metodo dei grandi lettori come Fruttero & Lucentini: tagliare il libro a fette, e portarsi dietro solo quel che si prevede di leggere – ma che tristezza, come gli spaghetti in dosi omeopatiche. La Nave di Teseo ristampa – la prima edizione italiana era del 2010, segnala il risvolto di copertina; la mossa è comunque benemerita – uno dei più meravigliosi libri di cinema mai scritti. Da Peter, il regista di “L’ultimo spettacolo” e di “Paper Moon”.