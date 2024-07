Addio a ville e appartamenti italiani puntano a mono e bilocali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) C'erano una volta i grandidei palazzi borghesi del centro città, lette ampie di provincia, le grosse case rurali, magari ricavate dalle cascine. Molte ci sono ancora, ma aglipiacciono sempre meno: nel 2023 le compravendite sono decisamente diminuite e il calo è stato particolarmente accentuato per le superfici superiori ai 115 mq. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate riportati da Confedilizia, le transazioni nel complesso sono diminuite del 9,7%, ma per gli immobili tra i 115 e i 145 mq il calo è stato dell'11,4%, e per quelli di oltre 145 mq dell'11%. Al contrario ilocali o idi meno di 50 mq hanno visto una riduzione solo del 4,8%. In Sicilia e Sardegna, anzi, c'è stato addirittura un aumento dello 0,3%.