A che ora gareggia Leonardo Fabbri oggi? Programma e orari getto del peso Diamond League Londra 2024

(Di sabato 20 luglio 2024) Prove di Parigi, sede della decima tappa di, in, sabato 20 luglio, nella cornice del London Stadium. Un’occasione speciale, non solo per la vicinanza con la rassegna olimpica, ma anche perché neldelsarà l’occasione di vedere all’opera i grandi big come Ryan Crouser,, Joe Kovacs. Senza dimenticare Payton Otterdahl e l’argento iridato indoor di Glasgow Tom Walsh (Nuova Zelanda). Perè un’occasione speciale. E gli occhi dell’Italia saranno puntati inevitabilmente su di lui. Si parte alle 14:23, ora italiana, di, sabato 20 luglio. L’azzurro ha l’autostima di chi in stagione è ormai abbonato ai lanci sopra i 22 m, con tanto di titolo europeo con record dei campionati 22,45 e di primato italiano portato a 22,95 a Savona. Insomma, numeri da fenomeno.