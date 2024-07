Unknown 9 | Awakening si mostra con un nuovo Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bandai Namco ha ufficialmente pubblicato unper9:, in uscita per la fine dell’anno, scopriamo insieme le novitàte.per9:Nelvideo, il direttore del gioco mette in luce le fasi di esplorazione presenti nel titolo, ed i differenti stili di combattimento che il giocatore dovrà padroneggiare per avere la meglio, sfruttando l’ambiente a proprio vantaggio per avere la meglio negli scontri. Tra le ambientazioni esplorabili vi è il deserto della Mauritania e le giungle dell’india, con la possibilità di sbloccare delle abilità nel corso dell’avventura, combinandole tra di loro per sconfiggere gli avversari nel migliore dei modi. Nel gioco vestite i panni di Haroona, una giovane ragazza che dispone dell’abilità di collegarsi con il Rovescio, una dimensione sovrapposta.