Un’aula si chiamerà Sofia Così la ricorderemo per sempre

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’aula 24 della palazzina “Civitas“ siaulaCastelli.ha deciso l’università di Milano-Bicocca per ricordare la studentessa di Sociologia uccisa a Cologno Monzese il 29 luglio dall’ex fidanzato, Zakaria Atqaoui, condannato a 24 anni di carcere dalla Corte D’Assise di Monza. La cerimonia mercoledì alle 10.30, in piazza dell’Ateneo Nuovo 1: a svelare la targa commemorativa sarà la rettrice Giovanna Iannantuoni. E interverrà anche Sonia Stefanizzi, direttrice del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. "L’iniziativa intende rendere imperituro il ricordo diCastelli, sottolineando come l’università sia il luogo da cui deve partire quella rivoluzione culturale necessaria per prevenire e combattere ogni forma di violenza", ricordano dalla Bicocca.