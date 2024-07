Ultime Notizie Roma del 19-07-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio hanno assunto una portata globale i disagi e problemi causati dai guasti informatici che hanno coinvolto Le piattaforme Microsoft e che sembrano originali da un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza di crowdstrike usato da molte amministrazioni Caputo per un errore di configurazione non si sarebbe aggiornando correttamente pagarne le conseguenze sono aziende borse come quelle di Londra banche media compagnie ferroviarie sopra compagnia aerea è l’aeroporto in tutto il mondo Potrebbe parlare al telefono con il presidente ucraino volodymyr i rischi per la prima volta da quando ha lasciato la casa bianca lo riferisce l’agenzia Reuters che ci sono tutti Quando chiude parti dovrebbero parlare proprio oggi l’ex speaker della Camera dei rappresentanti Nancy pelosi e ...