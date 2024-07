Ucciso dal compagno di cella | gola tagliata con una lametta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Salerno, 19 luglio 2024 – Omicidio nel carcere di Salerno dove un detenuto magrebino armato di unaha aggredito e sgozzato un connazionale. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra i due detenuti, ieri sera. Nellanon c'erano altre persone. Ad avere la peggio un 30enne magrebino, colpito da un suo connazionale di 24 anni. Il ferito, trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno, è morto in mattinata. La vittima viveva in Umbria, nella provincia di Perugia, dove si trova anche la madre, e aveva precedenti per spaccio e rapina. Entrambi erano detenuti nella sezione “detenuti comuni”.