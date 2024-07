Triplo colpo Juve | Giuntoli scatenato tifosi in festa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lantus è pronta al, ecco chi sono i nomi nel mirino della società bianconera dalla difesa all’attacco Lantus non si ferma più. Thiago Motta lavora alla Continassa con l’organico a disposizione, ovviamente incompleto per la mancanza dei nazionali ma anche e soprattutto incompleto per l’assenza di quei rinforzi chiesti che tardano ad arrivare. Cristianosta lavorando giorno e notte ma per nuovi ingressi c’è necessità di fare cassa. I bianconeri hanno fin qui chiuso tre operazioni molto onerose: da Douglas Luiz e Khéphren Thuram fino a Michele Di Gregorio, le casse si sono prosciugare letteralmente ed ora i nuovi colpi in entrata devono essere finanziati dalle uscite. Anche perché c’è da far respirare il bilancio alleggerendolo dai contratti onerosi dei calciatori che non rientrano più nei piani del tecnico.