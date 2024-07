Tripaldelli in lizza con il Cesena ora c’è il Bari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo il, anche ilbussa alla porta della Spal per Alessandro. Il terzino sinistro classe 1999 è a Ferrara dall’estate 2021, praticamente in coincidenza con l’approdo di Joe Tacopina al timone del club di via Copparo. Quello del 25enne cresciuto nel vivaio della Juventus con la maglia della Spal non è stato un percorso lineare, ma contraddistinto da (pochi) alti e (tanti) bassi. In tre stagioni in biancazzurro ha comunque collezionato 69 gettoni, reando l’unico gol – peraltro di rara bellezza – nell’ultimo campionato in casa contro il Rimini.aveva prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026, una scelta saggia da parte della società biancazzurra perché a quanto pare le pretendenti per il laterale mancino non mancano.